No espírito paz e amor

Quem é antenada em moda já andou vendo nas passarelas, revistas ou vitrines de grifes que a grande tendência dessa estação é a moda dos anos 70, ou o estilo boêmio-chique. Isso mesmo, aquelas roupas larguinhas, com inspiração étnica, muitas estampas florais, e bastante adornadas por acessórios. Tudo isso está de volta, numa releitura do estilo hippie que marcou a época, mas com um toque de sofisticação para ganhar ares contemporâneos. Saiba um pouco do que regia os anos 70, entre no espírito e aprenda a montar o look do momento: - a filosofia da época pregava o conforto no vestir, com modelagens largas e soltas. Assim, vestidinhos fluidos, saias longas e vaporosas, batas e túnicas, calças pantalonas do tipo "oxford" ou com boca-de-sino são peças-chaves para compor o visual; - naquela onda de anti-consumismo, despojamento era essencial. Aposte nos jeans com lavagens de aspecto envelhecido, com rasgos localizados ou com a barra desfiada. Nas blusas e vestidos, efeitos como o batik e o tie-dye, que deixam as peças com cara de desbotadas ou manchadas, são bem característicos da estética; - o "flower-power" reinou também nas estampas e nos acessórios, com flores de todos os tipos, das românticas (em especial as miúdas, do tipo "liberty"), passando pelas grandes e vistosas, e até as psicodélicas (que se originaram das experimentações com drogas como o ácido, e que acabaram influenciando não só a moda, mas também as artes e a música do período); - dos países orientais, principalmente da Índia, veio uma forte influência cultural e até religiosa. Afinal, hippie que se prezava tinha que ter um guru. Na moda, essa inspiração se traduziu em peças como batas e túnicas, e nas estampas cashmere. Sempre misturadas às peças básicas americanas, como jeans e camisetas; - nos complementos e acessórios predominam os trabalhos feitos à mão, como o tricô e o crochê bem coloridos, bastante usados em bolsinhas e coletes, assim como os bordados e o patchwork. As bijus são em geral confeccionadas artesanalmente e com materiais da natureza, como osso, madeira, penas e metal. Faixas e chapéus de abas grandes (no estilo Janis Joplin) também remetem à época. Se quiser dar um toque "pop-americano", encha uma jaqueta de bottons, um deles com a frase "faça amor, não guerra"; - cabelos devem ser naturais e desarrumados, de preferência longos e com cachos, mas vale também o liso com franja. Na maquiagem, valorize os olhos com lápis e muito rímel nos cílios; - combine tudo com chinelos ou sandálias rasteiras, ou com plataformas de madeira ou de juta. São ideais para arrematar as produções.