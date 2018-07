No ensino, alunos têm destaque em outros Estados

Em Tailândia, pode-se dizer que o ensino básico é universalizado. O município tem 74 escolas rurais e 17 urbanas. A prefeitura banca tudo, até a única escola estadual. Ônibus e caminhões transportam os alunos da área rural. Outros levam os professores. Alunos dali se destacam. Elvis Jones Araújo de Almeida, de 12 anos, venceu o concurso estadual e agora vai disputar o nacional "Soletrando", do programa Caldeirão do Huck, da TV Globo. Ele é leitor compulsivo de jornais e de José Alencar e Machado de Assis. E já leva em conta o novo acordo ortográfico. A cidade tem também turmas premiadas. No final do ano passado, seis delas ganharam viagens para a Tunísia, no norte da África, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília. Tailândia tem ainda uma escola de formação profissional, bancada pela prefeitura.