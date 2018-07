No Brasil, número de confirmações chega a 114

O boletim do Ministério da Saúde registrou ontem um total de 114 pessoas infectadas pelo vírus A(H1N1) no Brasil. No informe anterior, o número de casos confirmados era de 96. Os novos registros são de São Paulo (7), Minas (5), Espírito Santo (2), Santa Catarina (2) e Rio (2). Dois deles são de transmissão ocorrida dentro do País. Eles tiveram contatos com pessoas procedentes do exterior e que foram diagnosticadas com a doença. Em Sorocaba, a Secretaria da Saúde está convocando as pessoas que, na sexta-feira, viajaram em um ônibus da Viação Cometa de São Paulo para a cidade. Entre os passageiros estava um estudante com gripe suína.