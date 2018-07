Nível do Rio Negro traz alerta de cheia

O nível do Rio Negro atingiu, em Manaus, 26 metros e 36 centímetros. A maior profundidade até então fora no dia 27 de fevereiro de 1923, quando chegou a 26 metros e 21 cm. Segundo dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), as chuvas da capital em janeiro e fevereiro foram acima da média histórica desde 1998. Em janeiro deste ano choveu 398 milímetros, 35% acima da média. Em fevereiro, choveu 349 milímetros, sendo a média histórica neste período de 347 milímetros. A coleta de dados sobre o nível do Rio Negro foi iniciada em 1903, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). De acordo com o superintendente do CPRM, Marco Antônio Oliveira, o registro elevado, contudo, ainda não é indicador de que o Rio Negro ou outras bacias hidrográficas do Amazonas passarão por fortes enchentes neste ano. "O nível do Rio Solimões e de seus afluentes ainda está baixo e eles vão definir como será o período de cheias, no segundo semestre", afirmou. No dia 31 de março, o CPRM faz o primeiro alerta de cheias do ano, sugerindo quais serão os níveis dos rios a partir de junho, quando começa o período de cheia. Segundo Oliveira, os números no início de março ainda não são indicativos de uma grande enchente - como em 1923, quando, apesar do recorde no final de fevereiro, a cheia foi considerada pequena. Mas no interior do Amazonas já há pelo menos um município, Barreirinha, a 325 km de Manaus, em estado de emergência. Há 600 famílias morando em lugares alagados. "Estamos em alerta para outros municípios na calha do Rio Negro", disse o coordenador da Defesa Civil Estadual, Coronel Roberto Rocha. As últimas grandes cheias no Rio Negro, em Manaus, foram em 1999, 1994 e 1989. A maior, desde o início do monitoramento, ocorreu em 1953. DEGRADAÇÃO Pesquisa do geógrafo da Universidade Estadual do Amazonas Mauro do Nascimento aponta sinais de degradação na margem esquerda do baixo Rio Negro, entre o Arquipélago de Anavilhanas e o Igarapé Tarumã. Nessas áreas, o único acesso é por meio de barcos turísticos.