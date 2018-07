Navio e barcos pesqueiros dão apoio à pesquisa

O navio balizador Comandante Manhães, o H20 da Base Naval de Natal, passou quatro dias, no fim de junho, no Arquipélago São Pedro e São Paulo, em sua segunda comissão de manutenção deste ano. Sob o comando do capitão-tenente Jonathas Moscoso de Campos e de seu imediato, capitão-tenente Thiago Campana Costa, o navio chegou às ilhas na madrugada de um domingo, depois de navegar 534 milhas. Esperou clarear para ser amarrado a uma boia, a 120 metros dos rochedos. Quando o bote de borracha desembarcou os primeiros homens no píer da ilhota Belmonte, o capitão-tenente José Bento Silveira Neto montou uma força-tarefa, de cabos e sargentos, para iniciar uma faxina geral na estação científica. Os militares ajudaram um técnico da Embratel, Vilarindo Santos Almeida, a trocar a antena de transmissão de dados e, em menos de 24 horas, a internet voltou a funcionar. O engenheiro eletrônico Marco Antônio Galdino, do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel) do Ministério das Minas e Energia, fez uma revisão dos painéis fotovoltaicos no teto da casa da estação científica. "A energia solar poderia ser substituída pela energia eólica, pois os ventos são abundantes na região, mas as aves seriam prejudicadas se fossem atingidas pelas hélices, além de danificarem o equipamento", disse o capitão-tenente Marco Antônio Carvalho de Souza, coordenador-geral do Programa Arquipélago. Em contrapartida, os atobás sujam os painéis. Galdino passou uma manhã inteira com uma vassoura, em cima do teto, limpando os excrementos das aves, que lançam dejetos líquidos e brancos, o guano, a respeitável distância. A Marinha não desce com helicópteros na ilha para não perturbar as aves. O arquipélago é Área de Proteção Ambiental (APA). A estação científica, de 60 metros quadrados, foi inaugurada em 2008, em substituição à anterior, de 45 metros quadrados, destruída pelas marés, quase um tsunami, em junho de 2006. Planejada por engenheiros e arquitetos da Universidade Federal do Espírito Santo, a casa tem varanda, sala/cozinha, banheiro, um quarto com beliches para quatro pesquisadores e um laboratório. Feita à prova de terremotos, pois são frequentes os abalos sísmicos na região, foi montada pela Marinha, com madeira fornecida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. Custou R$ 1 milhão. Subordinado ao Serviço de Sinalização Náutica do Nordeste, o Comandante Manhães normalmente executa tarefas de instalação, operação e fiscalização de sinais de auxílio à navegação. É um navio lento e de pouco conforto que, após 25 anos no mar, vai ser modernizado em 2010. Foi planejado para navegar a até 10 nós em velocidade máxima, mas faz uma média de 7 nós (13 quilômetros) por hora. O navio balizador balança muito quando as ondas sobem. Na viagem de quatro dias, entre Natal e o arquipélago, mais de metade dos 36 homens a bordo mareou. Até marinheiros de muitas travessias baixaram nos beliches. O tenente médico Giorgione Leite de Freitas Batista distribuiu comprimidos aos mareados e teve até de aplicar soro num deles. O Manhães joga o tempo todo, mesmo amarrado na boia. Mas, desconfortos à parte, o balizador parece um transatlântico de luxo, em comparação com o pesqueiro Transmar II, fretado pela Marinha. Os 12 beliches do barco são ainda mais apertados que os do navio. Navegante mais corpulento não pensa em se virar no colchão depois da proeza de se enfiar naquelas gavetas. O pesqueiro é, em compensação, mais rápido do que o navio. "Fazemos a travessia entre Natal e o arquipélago em menos de 72 horas", informa mestre Jonas José da Costa, 45 anos de pesca e 61 de idade, que se reveza com outro pesqueiro no apoio aos pesquisadores. Tudo chega ou sai em botes. Um píer com escada vertical de nove degraus dá acesso à estação científica, por uma passarela de madeira. O píer foi erguido numa enseada de águas às vezes revoltas, entre as ilhas de São Pedro, São Paulo e Belmonte. No último dia de trabalho, a equipe teve dificuldade para desembarcar na ilha e para retornar ao navio, porque as ondas cobriam a passarela. O fotógrafo Eduardo Nicolau, que dormiu três noites na estação científica, enfrentou o desafio, mas este repórter, de 71 anos, supostamente o visitante de mais idade a pisar na Belmonte nos 11 anos de atuação do Programa Arquipélago, foi aconselhado a permanecer a bordo, enquanto as ondas não baixassem. Não baixaram.