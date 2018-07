Natal se aproxima...

Na época do Natal eu costumo pensar muito em Jesus. Agora eu penso como era mais fácil na época dele. A Maria e o José, santos, na casinha deles, não precisava comprar presépio porque eles próprio era o presépio. Eles também era santo o bastante para saber que Natal é amor e não peru e presente. Guerra pelo peru Eu falo isso porque é só entrar em dezembro e começa a correria. O Aguinaldo, lá na viação que ele trabalha, é encarregado de fiscalizar a doação de panetone, sidra e peru todo ano e diz que sai briga entre os funcionário. É um querendo roubar a ceia do outro. Vingança! E na família a mulherada quer tudo ser esperta. Como cada uma tem que levar um prato, nenhuma quer fazer o peru, que é o mais caro. Eu tô levando há 3 ano! As outra leva lentilha, marionese, arroiz... Se esse ano eu tiver que fazer peru, vou cozinhar uma galinha preta pra dar azar pra todas aquelas espertinha!