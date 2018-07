Natal na intimidade

»Veja aqui imagens dos famosos 1-Penélope Nova, apresentadora da MTV, de 33 anos ?À meia-noite, costumo estar com meus melhores amigos. Sempre tem uma comidinha gostosa, mas como sigo uma dieta controlada, me seguro para não cair de boca nos itens mais calóricos. É uma relação bem masoquista! Como na minha família não existe a obrigação de ficarmos juntos no Natal, sempre dou uma passadinha durante o dia para dar um beijo no meu pai e na minha avó paterna, que está com 90 anos. Acho que Natal faz mais sentido quando se é ou se tem criança. Quando era novinha, fui muito católica - por livre e espontânea vontade - e adorava montar presépio. Agora não ligo.? 2-Baby do Brasil, cantora, de 54 anos ?No Natal, comemoro o nascimento de Jesus, pois sou ligada e religada ao meu criador, embora Ele não tenha nascido (exatamente) no dia 25 de dezembro (Baby é evangélica). O engraçado é que inventaram o Papai Noel para tirar o foco da verdade, que é o nascimento do Salvador da humanidade. Isso sim é maravilhoso! Portanto, Papai Noel é uma grande mentira. Ele é um ET! (risos) E aí tem uma porção de gente que fica esperando o cara descer a chaminé e trazer presente. E quanta gente não tem o que comer, ainda mais presente de Papai Noel! No Natal, reúno meus seis filhos, com idades entre 21 e 30 anos, e homenageamos sim o Papai do Céu, que é Jesus, não esse velhinho de barba puxando o trenó! ? 3-Martha Medeiros, escritora, de 45 anos ?Meu Natal é pra lá de sem-gracinha. Há muitos anos, tem sido aqui em casa, apenas com minhas filhas, ex-marido, mãe, pai, irmão, cunhada e sobrinho. Jantamos em horário normal, depois abrimos os presentes, é tudo tão igual que até fica engraçado. Mas é alegre, musical (nada de jingles natalinos, o som é pop/jazz/rock) e tenho uma linda vista da cidade do meu décimo andar, então fica bonito ver os fogos de artifício em diversos pontos.? 4-Tom Zé, cantor e compositor, de 70 anos ?Neste ano, preciso de um Natal bem tranqüilo, porque em 2006 isso foi raro: fiz 70 anos, trabalhei sem parar e lancei Danç-Êh-Sá, disco que quebrou padrões e, por isso, sempre se paga um preço, também psicológico, por essas rupturas. Num movimento pendular, após a total extroversão e entrega no palco, vou para o recolhimento. No meu Natal, nunca janto. Minha refeição noturna em dias calmos é maçã com torrada, iogurte, chá. Espero que seja esse meu cardápio natalino. Quero reler o Eclesiastes (um dos livros da Bíblia, do Antigo Testamento) e João Cabral de Melo Neto, num canto muito pacífico de uma casa - minha ou de alguém bem próximo. A leitura pode mudar e quem estiver por perto pode comemorar comendo, mas banquete também se faz com outro tipo de júbilo. Desde Platão.? 5-Cacá Rosset, ator e dramaturgo, que só fala a idade ?na presença de advogados? ?No Natal, normalmente fico com minha mãe, minha irmã e a família dela. Mas cada ano tem uma composição diferente. Fazemos a ceia, não necessariamente à meia-noite, no que seria a etapa que considero familiar e espiritual. Na segunda etapa, que chamo de pós-família, vem o momento da devassidão, de sair para a balada com os amigos, de chafurdar no álcool e nos prazeres carnais, de preferência, em algum lugar mal-freqüentado. Sempre tem programação forte de Natal na cidade, para curtir depois da ceia. O que é ótimo para tirar a inhaca dessa data que é meio deprê, embora também tenha o lado bacana. Além de poder metabolizar o chester, as nozes e as amêndoas. ? 6-Sidney Magal, cantor, de 53 anos ?Gosto muito do Natal, apesar de achar o Papai Noel uma armação por estar mais associado às culturas americana e européia. Essa coisa de ele chegar em um trenó puxado por renas em pleno país tropical e a comida ser pesadíssima para o nosso clima... Mas como sou comilão e gosto da culinária natalina, especialmente do tênder com abacaxi, adoro a ceia. É também um momento de reflexão, de reunir a família. Nessa data, faço questão de estar com meus três filhos (duas moças de 25 e 22 anos, além do mais novo, de 17), sempre com minha mulher, sogra e minha mãe. Só não dou importância para os presentes, porque para mim é a hora de evidenciar a união, amizade e carinho.? 7-Zéu Britto, cantor e ator, de 29 anos ?Natal é sagrado para mim. É a oportunidade de ir para Jequié, no interior da Bahia, cidade onde nasci, comer peru assado com a família. Por isso, vou interromper a turnê do meu primeiro CD, Saliva-me, bem rapidinho, para aproveitar as guloseimas de mamãe!? 8-Cauby Peixoto, cantor, que não fala a idade ?Gosto do Natal, é o dia em que as pessoas se confraternizam, um dia de amor, de solidariedade. É o dia de Cristo. Nessa época, recebo muitos convites de amigos e dificilmente consigo agradar a todos. Geralmente, fico mais introspectivo e acabo preferindo ficar em casa sozinho, num momento só meu. É uma hora de procurar a minha paz interior. Mas não dispenso uma ceia, que minha empregada prepara após combinarmos o menu.? 9-Dercy Gonçalves, atriz e humorista, de 100 anos ?Para mim, todo dia é um dia feliz. Felicidade é você quem faz! E não precisa estar atrelada a uma data criada pelo homem, como o Natal. Quando acordo, agradeço por estar viva, satisfeita e alegre. E Deus não existe, ele foi criado pelo homem. Ele é sim força, luz, energia profunda e a natureza. É isso que amo muito. Comemoro a minha festa e todo dia é dia de festa, pois eu vivo, sou independente. Tenho o livre arbítrio para ser e acreditar no que quiser. Eu modifiquei minha forma de ver a vida, afinal já vivi um século inteiro! Por isso tenho outra mentalidade.? 10- Grace Gianoukas, atriz, mentora do espetáculo Terça Insana, de 42 anos ?Sempre passo o Natal com a minha família, na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul. Claro que, como a família é grande, nem sempre é possível todo mundo se encontrar. Mas este ano, como estou muito cansada com as turnês do Terça Insana, resolvi mudar o rumo: vou alugar um sítio em São Roque com meu namorado, meu filho (de 15 anos) e meus amigos desgarrados, com suas respectivas famílias. Como não sou religiosa, Natal para mim é uma oportunidade para estar com quem a gente gosta. Assim como o ano novo, é uma época para celebrar a amizade.? 11-Leo Jaime, cantor, de 42 anos ?Durante boa parte da vida, morei afastado da família. Pai morava em um estado, mãe em outro e eu em um terceiro. Nem sempre comemorei com a família, e já passei de várias formas. Uma das mais divertidas era fazer uma ronda pela casa de amigos. Várias decorações diferentes, famílias com figuras divertidas (as que a gente só conhece no Natal) e muita variedade de comidas e bebidas. Já fiz jantares em casa para os amigos (sem-família-na-cidade) e recebi também os que faziam a ronda. Igualmente divertido. Natal, porém, fica mais divertido quando há crianças e a expectativa dos presentes.? 12-Patrycia Travassos, atriz e apresentadora de TV, de 54 anos ?A gente tem de comemorar sim, porque é mais fácil do que não fazer nada no Natal, já que todo mundo está nesse movimento. Não vivenciar a data seria a mesma coisa que dormir cedo no réveillon. Só não rola aquele rango natalino tradicional, pois sou vegetariana e não como bicho. Fazemos uma massa, cuscuz marroquino, entre outras delícias. Reunimos quem estiver disponível, entre minhas irmãs, as famílias delas, amigos, maridos, ex-maridos. Entra quem quiser. Não existe nenhuma obrigação, muito menos culpa por alguém não estar junto.? 13-Marcelo Mansfield, ator e comediante (criador do espetáculo Clube da Comédia), de 48 anos ?Para começo de conversa, o Natal é minha festa favorita. Desde os tempos de Papai Noel... Minha mãe fazia da montagem da árvore e do presépio um evento para mim e para o meu irmão. De lá pra cá, salvo raríssimas exceções, eu e meu irmão, cunhada e sobrinhas passamos o Natal juntos. Pode ser na minha casa, na deles, em Lisboa, Santiago ou Piraporinha do Sul... O que importa é comer tênder, trocar presente e dar risada. Não faz mal que não tenha neve, nem faz mal que chova. Desde que tenha um panetone, já vira festa!?