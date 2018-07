Natal em família, não!

Na infância, era uma alegria só - afinal, os presentes abundavam. Com o passar do tempo, a coisa foi ficando chata - os presentes já não interessavam tanto. Hoje, é quase insuportável. Para muitos teens, o Natal passa longe do momento de descontração e ?espírito elevado? que a data pressupõe. A família reunida, os primos, tios e avós falando pelos cotovelos, o amigo secreto, a comilança sem fim podem ser um tormento para quem ainda se aproxima da maioridade. ?Vou à ceia e ao almoço do dia 25 meio que por obrigação, porque meus pais mandam. Não curto muito esse clima família?, confessa a estudante J.V.Y, de 15 anos. Ela conta que, se pudesse, passaria o Natal com os amigos, na balada. ?Tenho alguns conhecidos que não precisam ?bater ponto? na ceia, saem, se divertem. Gostaria de também ter essa liberdade.? Liberdade que o estudante de arquitetura Bruno Spinosa, de 18, conquistou barganhando. ?Não gosto de passar o Natal em família, acho chato. Prefiro ir para a balada com meus amigos. No começo, meus pais não aceitavam essas ?escapadas?, queriam que eu ficasse, ainda mais porque sou filho único. Hoje, eles apóiam - desde que eu ceie primeiro em casa.? De acordo com a psicóloga e terapeuta familiar Fernanda Travassos Rodrigues, essa aversão teen ao ritual natalino faz parte da fase conturbada que é a adolescência. ?Nesta etapa da vida há uma reedição do momento da infância em que as crianças testam os pais e os limites que lhe são impostos. Com 2 ou 3 anos, os pequenos descobrem que podem fazer as coisas sozinhos e começam a dar trabalho. Pegam tudo o que encontram pela frente, vão para todos os lados, tentam conquistar autonomia. Para conter as crianças, os pais precisam ser firmes nos limites.? Fernanda explica que, na adolescência, ocorre um processo similar. ?Os adolescentes revivem essa fase quando descobrem que precisam se diferenciar dos pais, passando a testá-los. Querem fazer coisas diferentes, fugir de tradições familiares. Eles precisam ver até que ponto podem ir, tentam construir o que é deles, muitas vezes jogando fora o passado.? Segundo a psicóloga, assim como na infância, os pais precisam ser firmes - mas cuidadosos. ?Se os pais não souberem lidar bem com a situação, a aversão à família por parte do jovem pode se tornar mais intensa. É preciso escutar o adolescente para ser escutado (leia abaixo).? Fernanda garante que o menor que prefere os amigos à festa em família não vai necessariamente se tornar um adulto ?alérgico? ao Natal. ?É uma fase. Já atendi vários pacientes que, na adolescência, passavam a ceia fora de casa e, hoje, já crescidos, adoram comemorar a data com toda a parentada.?