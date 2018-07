Natal é um dia especial

Religiosamente se comemora o nascimento de Jesus. Uma data que transcendeu o catolicismo e foi transformado pelos homens numa data mundial, que se consagrou como um dia da paz e... dos presentes, é claro. É um dia especial para você olhar nos fundos dos olhos de todas as pessoas à sua volta, principalmente dos familiares, seja qual for a sua religião. Leve também para dentro de si todos os olhares das pessoas que o cercam. Um olhar benevolente, generoso, de paz, de gratidão por receber tanto de tantas pessoas e não ter agradecido com todo o seu ser naquela hora... Desvende o seu pai, que mesmo correndo, carrancudo, bravo, cansado, ocupado, dentro do que ele podia, nada lhe deixou faltar. Entre no coração da sua mãe que cuida de tudo e de todos ao mesmo tempo, mesmo que se descuide dela mesma, ela que tem você como a maior preciosidade deste mundo. Quantas vezes ela o defendeu, mesmo sabendo o quanto você estava errado. Divida com os seus irmãos e amigos íntimos as suas boas intenções e realize os abraços que tantas vezes deixou de dar pois estava de mau humor. Reconheça as pessoas que tantas vezes fizeram por e para você tudo o que podiam para lhe atender.