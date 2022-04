'Nat Geo Podcast': National Geographic lança produção brasileira sobre sustentabilidade e Amazônia

O 'Nat Geo Podcast' será apresentado pelo escritor André Carvalhal e terá sete episódios no total. Foto: National Geographic

No dia 22 de abril comemora-se o Dia da Terra e a National Geographic estreia o primeiro programa de aúdio 100% brasileiro da marca: o Nat Geo Podcast. Apresentado pelo escritor e especialista em design para sustentabilidade, André Carvalhal, a produção irá abordar temas associados às questões ambientais.

O primeiro episódio conta com a participação de Ailton Krenak, líder indígena, ambientalista, poeta e escritor e Paulina Chamorro, jornalista com mais de duas décadas de experiência na cobertura de temas socioambientais. A conversa do trio será focada na importância de viver o Dia da Terra nos 365 dias do ano.

Nos demais episódios, o apresentador e os convidados discutem assuntos como as consequências do desmatamento da Floresta Amazônica e a importância dos oceanos para o planeta, além de trazerem questionamentos sobre a relação entre a natureza e as indústrias do entretenimento e da moda.

Ao todo, o podcast conta com sete episódios com estreias quinzenas às terças-feiras, que serão disponibilizados no site da Rádio Disney, Youtube, Spotify e Apple Music.