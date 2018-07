Nascem no Recife bebês gestados pela avó

Nasceram ontem, por cesárea em maternidade particular do Recife, os gêmeos que foram gestados no útero da avó. "Sou uma mulher realizada", afirmou Michelle, a mãe de Antonio Bento e Vítor Gabriel, que se desenvolveram no útero de Rozinete Almeida Serrão, de 51 anos, mãe de Michelle. Antonio Bento foi o primeiro a nascer, às 14h32, com 46 centímetros e 2,410 quilos. Vítor Gabriel veio em seguida, às 14h33, com 47,5 centímetros e 2,930 quilos. O parto foi antecipado - a previsão era 12 de outubro - porque Rozinete apresentou picos de pressão sanguínea. O casal tentou engravidar sem sucesso durante quatro anos. Até que a mãe de Michelle aceitou a empreitada de emprestar a barriga para o desenvolvimento dos embriões fertilizados in vitro. Segundo Ribeiro, é o primeiro caso do tipo.