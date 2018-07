Nasa reforça tese de impacto

A Nasa divulgou, na noite de anteontem, imagens que sustentam a hipótese de que Júpiter foi atingido, recentemente, por outro astro. Os autores da foto, os astrônomos Glenn Orton e Leigh Fletcher, haviam defendido a ideia do impacto em entrevista ao estadao.com.br, publicada ontem no Estado. A nota da Nasa que acompanha as fotos lembra que a descoberta do sinal da colisão acontece 15 anos após o primeiro, e até agora único, impacto entre dois astros do Sistema Solar acompanhado por cientistas - o mergulho de fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 na atmosfera de Júpiter. O sinal de um possível impacto em Júpiter havia sido detectado inicialmente por um astrônomo amador, o australiano Anthony Wesley. Seguindo a dica, Orton e Fletcher usaram o Telescópio Infravermelho da Nasa no Havaí para reunir evidências. As imagens mostram uma marca escura perto do Polo Sul e partículas brilhantes na atmosfera superior. A mancha brilhante representa o calor do Sol refletido por partículas de material que flutuam acima da atmosfera. Essas partículas possivelmente são vestígios de alguma coisa que atingiu o planeta e explodiu. "Poderia ser o impacto de um cometa, mas ainda não temos certeza", disse Orton. Falando à revista britânica New Scientist, Fletcher disse que a cicatriz deixada pelo impacto parece ter o tamanho do planeta Terra. Outro telescópio infravermelho obteve imagens da nuvem de dejetos produzida pela colisão. Segundo o observatório W.M. Keck, também no Havaí, as imagens são consistentes com o tipo de ejeção de material observada durante o impacto do Shoemaker-Levy 9, em 1994.