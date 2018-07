Nasa põe ônibus espaciais à venda

A Nasa pretende vender, em setembro de 2010, as naves Endeavour, Atlantis e Discovery. Cada uma, com cerca de 30 anos de atividade, tem valor estimado de US$ 1 bilhão, mas a agência propôs vendê-las por apenas US$ 42 milhões para museus e organizações educativas. Uma das naves já está destinada ao Museu do Ar e do Espaço em Washington, afirmou em nota a Nasa. Segundo o jornal britânico The Guardian, o Museu de Ciência de Londres demonstrou interesse na Endeavour, mas só entidades dos Estados Unidos serão consideradas.