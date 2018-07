Nasa faz hoje anúncio sobre perspectiva de vida em Marte

A Nasa convocou para hoje às 15 horas uma entrevista coletiva para divulgar novas descobertas a respeito da capacidade do planeta Marte de suportar, ou já ter suportado, vida. A convocação da coletiva foi precipitada, aparentemente, por reportagem da revista Aviation Week, que no fim de semana afirmou que a assessoria científica do presidente dos EUA, George W. Bush, teria sido informada de descobertas "estimulantes" feitas por um dos instrumentos da sonda Phoenix, o Meca (sigla em inglês para analisador de microscopia, eletroquímica e condutividade). Mais informações sobre a busca por indícios de vida em Marte Essas descobertas seriam "muito mais complexas" do que a constatação da existência de água congelada no planeta, confirmada na quinta-feira passada. A página da Phoenix na rede social Twitter traz duas notas curtas, dando conta de que "alegações de que houve um informe para a Casa Branca são falsas" e de que "notícias de que eu (assim mesmo, em primeira pessoa) poderia ter descoberto vida em Marte são incorretas". Alguns cientistas ligados à missão da Phoenix acreditam que marcas produzidas no solo marciano pelos jatos da sonda, durante o pouso, representam evidência da presença de água em estado líquido sob a superfície. Uma forte concentração de sais impediria o congelamento dessa água, mesmo nas baixas temperaturas marcianas.