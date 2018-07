A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, disse anteontem acreditar que as cápsulas russas Soyuz continuam seguras para uso, apesar do pouso acidentado no Casaquistão durante o fim de semana. A cápsula aterrissou a quase 500 quilômetros do alvo, despistando as equipes de resgate. Segundo a agência russa de notícias Interfax, houve risco aos astronautas durante o pouso.