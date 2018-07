A Nasa apresentou ontem as primeiras imagens feitas pelo Hubble após a reforma. Uma arriscada missão de astronautas executou as atualizações no telescópio, que está desde a década de 90 em órbita. A reforma custou cerca de US$ 1 bilhão e deve manter o equipamento em condições de funcionamento até 2014, quando será substituído pelo James Webb. Veja galeria de imagens em www.estadao.com.br/vidae.