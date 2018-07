Nasa divulga novas fotos da superfície de Marte

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, divulgou ontem uma série de fotografias tiradas pela câmera do Experimento de Captação de Imagens Científicas de Alta Resolução (HiRISE, na sigla em inglês), fixada na sonda Mars Reconnaissance Orbiter, que estuda o planeta Marte desde 2006. As imagens foram captadas entre abril e agosto deste ano. A foto acima mostra o que seriam evaporitos (sedimentos de origem química indicativos de climas quentes e secos) perto de uma região do planeta chamada Coprates, que contém uma série de vales e cânions.