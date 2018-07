Nasa cria código de conduta

A Nasa permitiu que astronautas voassem embriagados em pelo menos duas oportunidades, diz relatório de um comitê independente, divulgado oficialmente ontem, mas que já havia sido antecipado por uma revista especializada do setor de aviação. Em nota emitida em resposta às recomendações do comitê, a agência espacial anuncia que criará um código de conduta, formal e por escrito, para os astronautas. Além disso, a agência informa a adoção de política provisória sobre o consumo de álcool em vôos espaciais, proibindo bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ao vôo, e determinando que nenhum astronauta poderá estar "sob a influência ou efeitos do álcool no momento do lançamento". "A Nasa investigará alegações de uso de álcool por astronautas no período imediatamente anterior ao vôo", diz a nota. O relatório do comitê não cita nomes ou datas nem diz quando o consumo de álcool ocorreu ou em que tipo de vôo - de ônibus espacial, nave Soyuz ou em aparelhos de treinamento. Segundo o relatório, os astronautas embriagados tiveram autorização para voar. O comitê foi criado depois que a astronauta Lisa Nowak foi presa, em fevereiro, acusada de tentar seqüestrar uma rival em triângulo amoroso. A questão do álcool ocupa pequena parte do texto, que se debruça sobre as práticas de avaliação médica e psicológica de astronautas. Sobre os riscos de mais astronautas verem-se envolvidos em crimes passionais, o comitê reconhece que o processo de seleção e as avaliações psicológicas periódicas "não pretendem, nem poderiam", prever distúrbio futuro. "Mas podem identificar riscos e permitir intervenções", diz o relatório. Na nota emitida em resposta, a Nasa se limita a dizer que "partilha dessa visão". Além do relatório do comitê, a Nasa divulgou documento do Centro Espacial Johnson sobre práticas de avaliação médica no Centro e, especificamente, o caso de Nowak. A avaliação destaca que astronautas enviados em missão à Estação Espacial Internacional passam por avaliações psicológicas seis meses e um mês antes do vôo, e que os tripulantes da ISS contam com consultas psicológicas a cada duas semanas. O texto diz que médicos da missão do ônibus espacial Discovery, da qual Nowak tomou parte, não encontraram causa de preocupação nas avaliações.