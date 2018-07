Cientistas israelenses criaram um nariz artificial que permite descobrir, em 30 segundos, pela respiração e pelo cheiro, tumores cancerígenos e onde estão localizados por meio de um sensor do tamanho da cabeça de um alfinete. Isso reduzirá a necessidade de biópsias e radiografias. Membros do Politécnico da cidade de Haifa receberam 1,7 mi do Fundo de Pesquisas da União Européia.