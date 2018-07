1 O rosto é como uma tela em branco e, por isso, a base e o corretivo desempenham um papel fundamental na preparação da pele. Da Shiseido, a base líquida The Makeup Dual Balancing Foundation é formulada sem óleo e tem FPS 15, que protege a pele dos raios nocivos do sol. O produto é encontrado em seis tonalidades. Já o corretivo The Makeup Concealer Stick, em três tons, disfarça pequenos imperfeições e manchas ao redor dos olhos. Preços: R$ 183,00, a base, e R$ 131,00, o corretivo. SAC 0800-148023 2 Para atenuar olheiras, manchas e vasinhos do rosto, o Dermacolor Camouflage Creme, da marca alemã Kryolan, é considerado o corretivo VIP da maquiagem. A novidade é o lançamento do D3, indicado para peles claras, produzindo um efeito mais natural. Preço: R$ 106,00 (potinho com 4 ml) e R$ 160,00 (15 g). Informações pelo tel: 3045-0087 3 Novidades à vista. A Revlon lançou a linha de maquiagem Limited Edition Collection, com destaque para o delineador em pó Bedroom Eyes, de fácil aplicação; a sombra líquida Moltem Metal (nas cores bege, marrom e metálica) e o gloss labial Midnight Swirl, com leve sabor de vinho do Porto. Preços: R$ 45,00 (delineador), R$ 38,00 (sombra) e R$ 36,00 (gloss). SAC 08000-550053 4 Sempre antenada com as tendências internacionais de moda, a cartela de cores da linha de esmaltes Verniz & Cor, da Colorama, apresenta 12 cores quentes para este inverno. São elas: Jabuticaba (vinho), Framboesa e Cereja (alternativas para quem gosta da audácia dos tons avermelhados), Caramelo e Calda de Chocolate (compõem os novos tons de marrom), Estrela de Luz, Diamante, Tafetá, Fio de Seda e Doce de Leite (são os básicos, do branco ao bege) e Quartzo Rosa e Rosa Cetim. Além do brilho extra, os esmaltes não possuem ingredientes alergênicos em sua composição. Preço sugerido: R$ 1,85. SAC 0800-701 0114 5 Inspirada em Paris, a coleção de maquiagem outono/inverno Rive Gauche, da Tracta,investe em cores e texturas que valorizam a pele, olhos e boca. Entre os itens, a Sombra Mousse no tom pink, o Lápis para Esfumar Glamour (que vem com uma ponteira de látex, própria para criar efeito sombreado) e Pó Facial, translúcido, ideal para peles claras. Preços: R$ 7,40 (sombra unitária), R$ 9,75 (lápis), R$ 23,30 (pó), SAC 0800-122911 6 Um luxo! A linha de batons Rouge Interdit, da grife Givenchy, segue os passos da alta-costura, começando pela embalagem, que combina laca preta com um tubo de metal trabalhado. Chique por fora e vitaminado por dentro, o cosmético é formulado com óleos especiais, que garantem hidratação e cremosidade. São 24 cores, do rosa clarinho ao vermelho. Preço: R$ 79,00 cada, SAC 0800-170506