1. Drencell, da Dermage, é um potente cosmético anticelulite. Formulado com uma combinação de ativos naturais, como extrato de castanha da Índia, centelha asiática, entre outros, o produto promete resultados visíveis após 45 dias de tratamento, inclusive com diminuição de medidas na cintura, quadris e abdome. Preço: R$ 88,00. SAC 0800-0241064 2. Ativar a circulação, aumentar a firmeza da pele e combater a retenção hídrica são as armas do Phyto Mince Lipo Actif, da marca Anna Pegova, para liquidar a celulite. A fórmula contém um exclusivo composto, associado à altíssima concentração de cafeína ativa de nova geração. Segundo o fabricante, resultados visíveis podem ser constatados a partir de um mês de uso, com aplicações ininterruptas, duas vezes ao dia (de manhã e à noite, após o banho). Preço: R$ 162,80. SAC 0800-131345 3. Depois do sucesso de Lipo.Metric, a Vichy lança Lipo.Peel. A idéia é usar os dois produtos simultaneamente, para potencializar os resultados estéticos contra os efeitos "casca de laranja". O Lipo.Peel deve ser aplicado sobre a pele úmida e limpa, uma ou duas vezes por semana. Depois, com a pele seca, aplica-se o Lipo.Metric. O fabricante promete, em quatro semanas, redefinir os contornos corporais, melhorar o aspecto laranja, tonificar e deixar a pele mais firme. Preço dos produtos na Drogaria Onofre: Lipo. Peel, R$ 70,90, e Lipo.Metric, R$ 99,00, tel:. 3111-6533 4. Além da celulite, a flacidez é outro vilão que exige cuidados especiais nos preparativos para o uso do biquíni. Detentor de 20 prêmios internacionais da imprensa especializada em beleza e saúde, Eluage Corpo, da marca Avène, estimula a síntese de colágeno e elastina, graças à ação do ácido hialurônico e retinaldeído (derivado da vitamina A). O produto também leva a tradicional Água Termal Avène, com ação calmante. Preço: R$ 125,86, SAC 0800-7021037 5. A marca ADCOS amplia a linha de fotoprotetores com lançamentos de avançada tecnologia, que tratam a pele enquanto combatem o fotoenvelhecimento. Body Sculpt FPS 15 é o primeiro protetor solar do Brasil com ação anticelulite, modeladora, firmante e redutora de medidas. Resistente à água, traz um complexo hidratante e poderoso em sua fórmula. Preço: R$ 74,00, SAC 0800-7221123 6. Com perfume suave à base de notas de jacinto e muguet, Body Excellence, de Chanel, é um gel anticelulítico reafirmante e remodelador. Deve ser aplicado pela manhã e à noite, depois de massagear os pontos mais críticos (coxas, pernas, glúteos), para estimular a circulação e favorecer a assimilação dos ativos. Preço: R$ 317,00, à venda na Chanel Make Up Studio, Shopping Iguatemi, tel.: 3815-9204