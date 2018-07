1. A novela Beleza Pura, da Globo, acabou faz tempo, mas os esmaltes coloridos usados pela personagem Rakelli continuam em alta, como os da marca Impala. Nas cores amarelo, verde, azul cobalto, pistache, laranja e pink custam, em média, R$ 1,40 cada. SAC 0800-7027277 2. A coleção de esmaltes Dote, para a primavera-verão, aposta nos tons Trindade Cremoso (vermelho), Itacoatiara Cremoso (rosa), Caravelas Cintilante (terracota), Juquey Cintilante (uva), Guarapari Cintilante (marrom), Ubatuba Cintilante (baunilha) e Mucuri Glitter (rosa com glitter). Preços médios: R$ 2,00 cada. SAC 0800-0197366 3. A modelo e apresentadora de TV Ana Hickmann acaba de lançar uma linha de esmaltes fashion com o seu nome. São 40 cores, com três tipos de cobertura: perolado, cintilante e extra brilho. Na foto, os esmaltes Rosa Antigo, que puxa para o pink; New York (azul cobalto) e Happy (roxo). Para as mais discretas, há uma versão clarinha(Napoli). Preços sugeridos: R$ 2,00 e R$ 4,40 (esmalte extra brilho). SAC 2167-2231 4. Inspirada no clássico preto e branco, a marca alemã de maquiagem Artdeco lança a Black & White Collection, linha de esmaltes composta por três tons de branco e três de preto. Na foto, Black Purple (número 38) e Classic (197), clarinho. Preço: R$ 34,73 cada. SAC 0800-7733450 5. Pensando nas manicures antenadas com a moda, a Colorama lança a sua linha artística em nove cores: Amarelo Sol, Laranja Cítrico, Rosa Pink, Verde Palmeira, Azul Royal, Roxo Metálico, Dourado Metálico, Prateado Metálico, Glitter Prata, por R$ 1,85 cada. SAC 0800-7010114 6. Inspirada na delicadeza das finas porcelanas, a Coleção Risqué Passarelas, criada em parceria com o estilista Reinaldo Lourenço, traz cinco cores, para que as consumidoras possam compor um look moderno nas estações mais quentes do ano. São elas: Filete (ouro), Azulejo Português (azul royal), Bronze, Branquíssimo e Vitral (uva). Preço: R$ 3,50 cada. SAC 0800-111145 7. Com pincel anatômico, que contorna a unha com perfeição, e elementos plásticos, que prolongam a vida do esmalte, a linha Le Vernis, da Lancôme, aposta em quatro tons de rosa: Lost in Red, Arizona Peach, Lancôme Rose e Pink Drip. Preço médio: R$ 71,00 cada. SAC: 0800-7017323