O verão pede produtos com perfumes refrescantes, formulados com frutas, ervas e flores. Seguindo esse apelo natural, a OX acaba de lançar a primeira linha de sabonetes vegetais em barra. Disponíveis em quatro versões, possuem extratos à base de óleo de calêndula, flor de hibisco, orquídea, chá verde, manteiga de karité, clorofila, entre outros. Por R$ 2,80 cada um, SAC 0800-7034071 Lírios, madeira, violetas, limas, laranjeira em flor, sândalo, lavanda e chá de frutas estão presentes na linha Águas de Natura. São dez fragrâncias (oito femininas e duas masculinas), inspiradas nos jardins e pomares, com suas flores, frutos, folhas e especiarias. Delicados desenhos e embalagens que lembram antigas garrafas dão um toque vintage aos produtos. Preços: R$ 54,70 (300 ml) e R$ 38,90 (150 ml). SAC Natura: 0800-115566 Com embalagens em tons cítricos que remetem ao universo jovem, a Seda lançou a linha Seda Teens. Frizz Não! (na cor verde) traz o frescor do melão para eliminar a rebeldia dos fios. Brilho Pop (pink) possui cristais de açúcar para dar brilho aos cabelos. Comprido Chique (laranja) tem gotas de baunilha que garantem um visual chique e solto para os cabelos longos. A linha também aposta em um novo formato - o xampu e o condicionador têm 200 ml e o creme para pentear, 150 ml . Preços médios: R$ 3,25 (xampu), R$ 4,25 (condicionador) e R$ 3,05 (creme para pentear). À venda em farmácias e supermercados. A edição especial Ânforas Colecionáveis, de O Boticário, celebra a beleza das artes plásticas, por meio das embalagens de dois hits da perfumaria feminina: as colônias Thaty e Acqua Fresca. Na foto, interpretações de Thaty por Gustavo Rosa e por Rick Castro. As colônias foram reinterpretadas pelos perfumistas Francisco Marano, Verônica Casanova, Magali Lara e Joacquim Correl. Por R$ 47,90 cada, SAC 0800-413011 Conforto na praia é o que sugere a nova linha de produtos Nivea Verão. Entre as novidades, o desodorante aerosol tem em sua fórmula cloridróxido de alumínio, componente ativo que garante proteção por 24 horas. Complementam a linha o desodorante na versão roll on, sabonete hidratante com óleo de soja e loção corporal hidratante com óleo de girassol e proteína de aveia. Preços: R$ 8,00 (aerosol), R$ 6,50 (roll on), R$ 0,90 (sabonete) e R$ 6,40 (hidratante). SAC 0800-7764832 Com ação hidratante e propriedade anti-séptica, o sabonete líquido para as mãos,Torta de Limão, da Parallèle, limpa, hidrata e tem o cheirinho refrescante da fruta. Por R$ 21,90 (250 ml). SAC Parallèle: tel.: 3362-2122