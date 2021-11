'Não Olhe para Cima': Confira trailer do filme estrelado por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence em 'Não Olhe para Cima' Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 16, o segundo trailer de Não Olhe para Cima. O filme estreia no streaming no dia 24 de dezembro e, nos cinemas, no dia 9 do mesmo mês.

A estudante de astronomia Kate Dibiasky, personagem de Jennifer Lawrence, e seu professor Dr. Randall Mindy, interpretado por Leonardo DiCaprio, descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar.

Alertar a humanidade sobre o impacto fatídico não será nada fácil. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), eles embarcam em um tour midiático que vai do gabinete da indiferente presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho bajulador Jason (Jonah Hill) até o The Daily Rip, um programa matinal bem-humorado apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry).

Não Olhe para Cima foi escrito e dirigido por Adam McKay e tem um elenco que conta ainda com outros nomes como: Mark Rylance, Ron Perlman, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis e Tomer Sisley.