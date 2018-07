Não existe ainda um diagnóstico preciso da doença

Os médicos aboliram o termo mal de Alzheimer dos consultórios. Preferem chamar de doença de Alzheimer. "O termo ?mal? remete à maldição", explica Paulo Caramelli, coordenador do Departamento de Neurologia Cognitiva da Academia Brasileira de Neurologia. Certamente, não é uma maldição, mas os pacientes e suas famílias sofrem com os sintomas. Primeiro, porque não se sabe o que leva uma pessoa a desenvolver a doença. E, depois, porque não há cura. Sabe-se apenas que menos de 2% do total de casos podem ter origem genética. A doença causa degeneração de sinapses (a conexão entre os neurônios) e perda neuronal em áreas cerebrais específicas. A incidência é de 1% a partir dos 60 anos, mas dobra a cada cinco anos. "Em média, a doença dura nove anos. Mas já há pacientes com sobrevida de 14 anos", afirma Caramelli. A morte na maioria das vezes é provocada por infecção pulmonar. Apesar de ter sido identificada há cem anos pelo alemão Alois Alzheimer, ainda não existe sequer um exame capaz de fazer o diagnóstico definitivo da doença. "Só na biópsia, quando o paciente morre, é possível saber se era mesmo Alzheimer ou outro tipo de demência", explica Robert Lent, pesquisador da UFRJ. Na terça-feira, cientistas da Universidade Stanford (EUA) anunciaram ter criado um teste para detectar se pacientes com perda leve de memória desenvolveriam Alzheimer. Mas ainda falta comprovar sua eficácia.