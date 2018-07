Não dá pra esquecer

Saudade, temos de coisas boas, de lembranças felizes, de momentos que gostaríamos que voltassem. É bom ter saudades. Gosto de me lembrar do lado bom da juventude e dos anos de amadurecimento que exigiram esforço e paciência, mas que me ensinaram a ser tolerante, a exercitar a criatividade, o companheirismo, a generosidade e tantas outras coisas. E se o lado melhor da minha vida é a alegria de ter filhos maravilhosos, o lado bom foi ter tido, por 37 anos, um trabalho gratificante, numa empresa que me deu apoio, segurança, atenção.