Naiara Azevedo lança música gravada com Marília Mendonça

A parceria com Marília Mendonça faz parte do projeto 'Juntas', de Naiara Azevedo. Foto: Instagram/@naiaraazevedo/@mariliamendoncacantora

Hoje, às 21h, Naiara Azevedo lança a música 50%, gravada em parceria com Marília Mendonça em setembro de 2020. Durante a participação de Naiara no Big Brother Brasil 22, a equipe da cantora chegou a informar que o lançamento seria cancelado, devido à confusão envolvendo a família de Marília.

Na época em que Naiara foi anunciada no BBB 22, a família de Marília Mendonça ficou sabendo do lançamento do dueto pela imprensa e disse, em comunicado oficial: "nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela".

João Gustavo, irmão de Marília, chegou a dizer que Naiara estaria utilizando o reality show para se promover às custas de sua irmã, morta em um acidente áreo em novembro de 2021.

Alguns dias depois, o cantor publicou um pedido de desculpas no Twitter: "hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter o compromisso com o erro, peço desculpas à Naiara e toda sua equipe".

Após ser elimidada do BBB 22, Naiara não entrou em detalhes sobre o que aconteceu enquanto estava confinada. Apenas no início desta semana, ela anunciou nas redes sociais que o single estará disponível nas plataformas nesta quinta-feira e divulgou o pré-save.