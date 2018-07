Na solidão do parquinho

Foi-se o tempo em que ter amiguinhos imaginários na infância era apenas um sinal de muita criatividade. Atualmente, a prática pode ser entendida também como sintoma da solidão infantil, fenômeno que virou objeto de estudo de pesquisadores da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP). Um trabalho realizado pela educadora Maria Ângela Carneiro mostrou que 70% das crianças entre cinco e sete anos brincam quase sempre sozinhas. ?Para entender a questão, é preciso considerar aspectos sociológicos. A diminuição no número de filhos por casal é um deles. Com os pais quase sempre trabalhando e sem a presença de irmãos em casa, a criança fica sem companhia para brincar?, diz ela. Coordenadora do Núcleo de Cultura, Estudos e Pesquisa do Brincar e Educação, um importante centro de pesquisa da PUC-SP, Maria Ângela conta que elaborou seu estudo com base no comportamento de 18 crianças. ?Foi uma pesquisa aleatória. Dez crianças eram os únicos filhos de suas casas e as outras oito tinham apenas um irmão. O interessante é que todas elas disseram achar mais gostoso brincar em conjunto. É com os interlocutores que a criança aprende a negociar e a ceder, respeitando noções de limite. Sem interação não é possível estabelecer diálogo, um processo importante para a construção do pensamento e para o desenvolvimento da linguagem na criança?, explica a educadora. O encolhimento da família é um dos principais fenômenos que explicam o drama dos pequenos solitários. De acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de fecundidade no Brasil tem sofrido quedas expressivas nos últimos anos. Entre 2001 e 2003, por exemplo, a média de filhos por mulher passou de 2,33 para 2,14. E as projeções indicam que as brasileiras terão cada vez menos bebês. Para 2030, a taxa projetada é de 1,92 por mulher, índice que deve chegar a 1,85 em 2045. Para Maria Ângela, a longa agenda de atividades da criançada do século 21 também contribui para transformá-las em solitárias precoces. ?Algumas crianças simplesmente não têm tempo para brincar. Muitas, quando brincam, o fazem dentro de um pequeno tempo estipulado pelas escolas, momentos em que a brincadeira é dirigida, usada como metodologia para ensinar conteúdos. A simples escolha pela atividade de brincar, descompromissada, vem perdendo importância. Com isso, a criança está perdendo o direito à infância, período em que o brincar é fundamental.? De acordo com a educadora, uma boa dica para pais que desejam minimizar o isolamento dos pequenos é participar das brincadeiras. ?Muitos pais preferem fazer atividades pessoais a brincar com o filho quando têm tempo livre. Essa integração deveria acontecer várias vezes na semana. Outra sugestão é exigir que as escolas disponibilizem tempo para brincadeiras escolhidas pela criança. Pais têm mania de achar que o filho deve ser precoce em tudo, mas a verdade é que não se deve, por exemplo, obrigar uma criança de quatro anos a passar pela alfabetização. O resultado de tanta pressa é o número crescente de crianças estressadas, com elevados níveis de depressão e ansiedade, que aparecem nos pediatras.?