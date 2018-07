Na selva vietnamita, 11 novas espécies de plantas e animais

Cientistas localizaram 11 novas espécies de animais e plantas no "Corredor Verde" da província de Thua Thien Hue, na cordilheira Annamitas, região central do Vietnã. Organizações ambientalistas como o WWF alertam para a vulnerabilidade da região, rica em biodiversidade, aos efeitos do desenvolvimento econômico. Foram descobertas 5 espécies de orquídeas, 3 plantas até então desconhecidas pela ciência, 1 espécie de serpente e 2 de borboletas Veja mais fotos