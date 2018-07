Na mesa de cirurgia

O assunto castração sempre assusta. Em uma das minhas primeiras colunas aqui no jornal tratei dele. O Bono se aproximava dos seis meses de vida e as bolinhas dele começavam a correr perigo. É a idade que os veterinários dão como ideal para quem quer castrar seus bichanos. Se você não pretende cruzar seu macho com uma gatinha, é o melhor a fazê-lo. Não há nada de crueldade no ato, muito pelo contrário. Pra que deixar seu filhote na boca da gol se ele nunca vai poder fazer o tento. Volto a esse assunto porque na próxima semana, o Bono passará pela cirurgia. Esperei um pouco mais. Meu outro gato macho, o Luc, passou pela castração no mesmo período. Ele engordou, ficou mais tranquilo e um pouco mais pacato. É natural. Antes, porém, é aconselhável fazer um exame de sangue no seu bichinho para ter certeza de que tudo está perfeito com sua saúde. É o que aconselha nossa veterinária, a Dra. LucianaDeschamps. Como a anestesia e geral, todo cuidado é pouco. O Bono passou o sábado fazendo seus exames pré-operatórios. Como de costume, fechou a cara. Imagine como ele estará na semana que vem.