Na cozinha lá de casa

Pode reparar: a casa pode ser suntuosa, as salas super confortáveis, mas onde é que todo mundo acaba reunido para conversar? Na cozinha. E é na cozinha de sua casa, semanalmente, que o chef João Belezia realiza encontros gastronômicos. Em um ambiente descontraído, ele orienta e conduz os participantes na elaboração dos pratos, que no final protagonizam um divertido jantar. Os temas variam, e vão desde risotos, massas e molhos até finger foods, até comidas para comer com a mão (a programação completa está no site www.joaobelezia.com). No próximo encontro, marcado para o dia 27 (na Rua Capitão Otávio Machado, 667, 5183-7159, R$ 100, por pessoa), Belezia terá a companhia de Wilma Spinosa, da Dom Spinosa, produtora de vinagres orgânicos. O chef pretende mostrar a utilização do vinagre no preparo de carnes marinadas, peixes, conservas e até frutas, que podem tornar-se chutneys e compotas. Já a empresária Chieko Aoki, da rede Blue Tree Hotels e da Noah Gastronomia, fez o caminho inverso e criou o projeto ?Na Cozinha de Minha Casa?, em que mostra os menus que serve na própria casa e sua forma de receber. Até o dia 23, na unidade do Noah da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.989 ( 3896-7544), No comando das caçarolas estão os chefs Ana Zambelli e Cezar Cassiano. O menu tem duas opções de cada de entrada, prato principal e sobremesa. Confira, ao lado, a receita da carne à oriental. Salada cremosa de 7 grãos, cogumelos frescos e carpaccio de abóbora Chef João Belezia Ingredientes: arroz selvagem 50g; arroz cateto 50g; arroz comum 100g; cevadinha 50g; trigo integral 50g; lentilha 50g; shitake picado 200g; cogumelo paris, cortado em lâminas finas 300g; shimeji desfiado 200g; cebolinha francesa picada 1; iogurte natural 100ml; abóbora caipira cortada como carpaccio 600g; azeite 200ml; caldo de legumes caseiro 2 litros; alho picado 30g; salsinha picada e sal a gosto Preparo: Em panelas diferentes, cozinhe separadamente no caldo de legumes todos os grãos. Em uma frigideira com azeite aquecido doure o alho e salteie os cogumelos. Ajuste os temperos e salpique a salsinha picada. Tempere cada fatia de abóbora e pincele com azeite. Grelhe cada uma das fatias, de ambos os lados, e reserve. Misture o iogurte, a cebolinha francesa picada, acrescente os grãos cozidos, os cogumelos salteados e ajuste os temperos. Finalização: Monte a salada colocando uma porção no centro de cada fatia de abóbora, dobrando-as no formato de meia lua. Sirva em seguida. Carne à Oriental de Chieko Aoki, do Noah Ingredientes: lagarto sujo 1,3 kg; caldo de carne 1 cubo; alho-porro 50g; cenoura 50g; salsão 50g; pimenta branca moída 5g; alho 20g; tomate 3; sal a gosto; água a gosto; cebola 1/2; cebolinha verde 15g; azeite extra virgem 100ml; broto de nabo 75g; wasabi a gosto; vinho tinto 300ml; shitake 100g; shimeji 100g purê verde: batata cozida 300g; manteiga 300g; leite 100ml; espinafre 200g Preparo: Refogar 50g de alho-porro, a cenoura, o salsão , metade do alho, metade da cebola, o tomate . Marcar o lagarto em chapa quente. Levar o lagarto ao molho e acrescentar água e o vinho , cozinhando em fogo baixo. Após alguns minutos retirar o lagarto do molho e desfiá-lo. Coar todo o molho para retirar as impurezas. Fritar o alho-porro em tiras. em óleo quente e deixar escorrer a gordura. refogar os cogumelos com azeite e o restante do alho e da cebola , acrescentar a carne e o molho , colocar wasabi a gosto.Colocar cebolinha verde. Purê verde: cozinhar o espinafre rapidamente em água com sal e espremer bem.Bater todos os ingredientes no mixer ou em um multiprocessador.Fazendo um purê.Colocar sal e pimenta a gosto Montagem do prato: Dispor o purê no centro do prato , com auxilio de um aro colocar a carne com cogumelos bem no meio e decorar com o alho-porro e broto de nabo Salada de Berinjela Uma entradinha caprichada é uma forma requintada de abrir o apetite, como esta salada de berinjela. Ingredientes: Cebola picada 2 colheres (sopa); alho picado 1 dente; óleo composto 4 colheres (sopa); manga com casca picada 2 xícaras (chá); água 1 xícara (chá); berinjela em tiras 5 xícaras (chá); pimentão verde em tiras 1 xícara (chá); pimentão vermelho em tiras 1 xícara (chá); sal a gosto Preparo: Doure a cebola e o alho no óleo. Reserve. Bata a manga com a água. Em um refratário misture os legumes, o molho de manga, o refogado de cebola e o sal. Cubra com papel alumínio, leve ao forno médio pré-aquecido até os legumes ficarem macios. Dica: A berinjela é fonte de vitaminas A, C e B5, além de minerais, principalmente o cálcio. Aula de Páscoa Com o Carlos Madeira, quarta-feira, no Atelier Gourmand (R. Bela Cintra, 1.783) Chef internacional do Azeite Gallo e diretor da Associação de Chefs de Portugal, Carlos Madeira comanda nesta quarta-feira, dia 21, o 7º Curso de Gastronomia Gallo, Especial Páscoa, no Atelier Gourmand. O chef português, que estará no país somente esta semana, revelará segredos para a elaboração do tradicional bacalhau de Páscoa e ensinará receitas especiais e diferenciadas para comemorar a data. O curso é gratuito, das 14h30 às 16h30, e as vagas são limitadas. Reservas pelo telefone: 3063-0477.