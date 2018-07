Na China, acupuntura é usada como anestésico

Cirurgiões chineses utilizaram pela primeira vez acupuntura como anestésico durante uma operação para a colocação de um "by-pass" coronário, para desobstrução de artérias. A intervenção durou quatro horas. Os médicos aplicaram seis agulhas sobre o peito e nos pulsos do paciente, de 76 anos. "Com os anestésicos clássicos, são necessárias altas doses e há muitos efeitos colaterais. Com a acupuntura, esses problemas não existem", explicou Yin Wenyuan, anestesiologista do Hospital Renji de Shanghai, onde foi feita a cirurgia.