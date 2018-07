Na Bahia, imóveis vagos serão vistoriados

Atendendo ao Ministério Público, um juiz da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu liminar autorizando agentes de combate à dengue a entrar em imóveis desocupados. A decisão precisa ser publicada no Diário do Poder Judiciário, mas a prefeitura informa que os trabalhos só devem ser iniciados em meados de março. As ações, que contarão com agentes de saúde, policiais e chaveiros, serão planejadas. Segundo a prefeitura, 1.233 imóveis encontram-se fechados ou abandonados na capital baiana. A Bahia tem, este ano, 6.567 casos notificados de dengue, número 150% maior do que o registrado no mesmo período em 2008. Foram confirmadas seis mortes no Estado, todas de crianças. A última suspeita de morte por dengue ocorreu na terça-feira, em Itabuna. No Espírito Santo, três mortes por dengue hemorrágica são investigadas, duas em Vila Velha e uma em Santa Maria de Jetibá. A Secretaria de Saúde não confirmou nenhuma morte pela doença este ano. No Estado foram notificados cerca de 5.700 casos de dengue clássica. Em Minas, as notificações chegam a 6.502. Até a última sexta-feira, 14 pessoas morreram com suspeita de dengue hemorrágica. COLABOROU SOLANGE SPIGLIATTI