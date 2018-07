Na Argentina, gay terá pensão por viuvez

O governo da presidente Cristina Kirchner reconhecerá o direito de integrantes de casais homossexuais a receber pensão por viuvez. A Administração Nacional de Segurança Social (Anses), a Previdência argentina, fará o anúncio oficial hoje. O benefício será concedido a homossexuais que demonstrem convivência de pelo menos cinco anos. Amado Boudou, diretor-executivo da Anses, disse que a medida reconhece o direito à pensão de viúvos do mesmo sexo, "da mesma forma que de pessoas de sexo diferente, sem necessidade de recorrer à Justiça". Segundo a consultoria Ceop, 59% dos argentinos concordam com a medida. Em 2003, Buenos Aires oficializou a união civil, que reconhece direitos de concubinato de pessoas do mesmo sexo. O Parlamento avalia nos próximos meses projeto de lei que estabelece a união em todo o país.