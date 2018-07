Nº de casos de dengue recua 40% em relação a 2008

O número de casos de dengue no País caiu 40% nas primeiras seis semanas deste ano em relação ao ano passado. Até dia 13 de fevereiro, foram notificadas 42.956 infecções, ante 72.234 registradas no mesmo período de 2008. Até agora, ocorreram 66 casos de febre hemorrágica, 75 casos de dengue com complicação e 5 mortes. A queda foi notada em 20 Estados e Distrito Federal. Mas, nos 6 Estados restantes, o aumento de casos da doença foi significativo. Em 5 deles, muito preocupante. O maior exemplo é a Bahia, onde o número de casos de dengue saltou de 2.998 para 9.003. No Acre, a elevação de casos foi de 261 para 5.562. Em Minas, os índices passaram de 3.564 para 6.266. O Espírito Santo apresenta 5.955 casos (ante 1.133 em 2008). Amapá e Roraima também tiveram aumento. Em Roraima, o número saltou de 361 para 1.153 e no Amapá, de 289 para 520. Justamente por isso, e pelo fato de o maior período de risco de transmissão da dengue ocorrer a partir de agora, o Ministério da Saúde está bastante cauteloso com a queda do número de casos registrada neste primeiro boletim. O receio é de que, com a divulgação dos números, a população e gestores tenham uma falsa sensação de segurança e reduzam as atividades de combate ao mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. "Não podemos relaxar nas medidas preventivas. O período mais crítico de dengue começa agora", afirma o secretário adjunto de Vigilância em Saúde, Fabiano Pimenta. "O período crítico vai até maio." 1.º BOLETIM 280 casos da doença foram registrados em São Paulo 40% é a redução do número total de registros no País em relação a 2008 9.003 é o número de casos registrados na Bahia 2.297 infecções foram contabilizadas no Rio