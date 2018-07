Mutarelli reencontra o mestre do silêncio

Em 25 anos, houve um único encontro, ao acaso. Mas conversar mesmo com o professor mais importante em sua formação, isso o quadrinista e escritor Lourenço Mutarelli só conseguiu graças a um empurrãozinho da reportagem. O reencontro ocorreu no centro de São Paulo, na casa de Pedro Lopes, que deu aulas de pintura para Mutarelli na Faculdade de Belas Artes entre 1983 e 1984. "Quando você disse que encontrou o Pedro, fiquei muito emocionado", revela Mutarelli à repórter. "A gente se viu acidentalmente em 1998 na Bienal (de Arte de São Paulo). Ele me deu um telefone e eu acabei perdendo. Sempre ficava na expectativa de reencontrar o Lourenço, mas acabei deixando nas mãos do destino", conta Lopes. As lições e conversas entre professor e aluno, segundo Mutarelli, iam além da sala de aula e se estendiam para a rua, o café da esquina e, na maioria das vezes, para o ateliê do mestre. "O Pedro abriu minha cabeça com um machado. Foi fundamental para eu entender certas coisas para as quais tinha uma barreira." Mutarelli disse ter aprendido, principalmente, com os silêncios do professor. "Às vezes ele me mostrava um livro e dizia para eu apenas olhar. Nessa contemplação e nesse silêncio, eu entendia muita coisa. É difícil as pessoas ouvirem o silêncio, aprenderem com ele. Precisaria de muito silêncio para mostrar o quanto o Pedro me ensinou." Por questionar padrões e instigar os alunos a perceber o que estava ao redor, Lopes era considerado um "mito" por Mutarelli e os colegas. "Era o professor que mais reverenciávamos por ser o menos ?formatado?. Ele era bem doido." Em 1984, após uma greve, Lopes perdeu o emprego na Belas Artes. "Passaram um abaixo-assinado e quem assinasse se comprometia a parar de dar aulas se alguém fosse mandado embora. Quando mandaram o cabeça da greve embora, não voltei mais e por isso fui demitido. Não tinha nada contra a escola, apenas mantive minha palavra." Lopes lembra de Mutarelli pelo apelido que lhe deu: "Caverna". "O Lourenço era uma pessoa bem cavernosa, tinha cabelo comprido, andava com coturno, umas jaquetas camufladas", disse. "O coturno continua, mas o cabelo foi embora", brinca Mutarelli. Na época da faculdade, Mutarelli conciliava os estudos com o trabalho nos estúdios de Maurício de Souza. Por não conseguir espaço em revistas, editou fanzines com as primeiras produções. Chegou a trabalhar numa farmácia até ter o talento reconhecido. Entre quadrinhos e textos, tem mais de dez obras publicadas, entre elas O Cheiro do Ralo, que originou o filme homônimo, estrelado por Selton Mello. "O Lourenço foi o aluno que mais se destacou, principalmente pela opção de ser um multiartista. Ele tinha um ponto de vista muito particular e conseguiu colocar isso em toda a sua obra", afirmou Lopes. "Os melhores alunos não são os mais aplicados, mas sim os que conseguem enxergar a vida de outra forma. Aqueles para quem você não é professor, apenas está junto na conclusão de um processo de percepção em que aprende com eles." A inversão de papeis ocorria quando Lopes pedia a opinião do aluno. "Ele tinha outra história e outro tipo de informação. A visão do que acontecia nos anos 80 quem me trazia era o Lourenço. Ele sempre fazia questionamentos que não se referiam somente à matéria, mas que analisavam esse acaso que é viver. Isso criou uma empatia entre nós." CADERNINHO Acostumados à observação do cotidiano, os dois artistas gostam de registrar imagens e ideias num caderninho de desenhos, algo que era estimulado na época da Belas Artes. "Incentivavam muito isso na faculdade, mas eu não entendia que podia ter liberdade. Encarava como lição de casa, então era chato", conta Mutarelli. O reencontro serviu para uma troca de caderninhos entre professor e aluno. "Quando você vê que pode pôr o que quiser no caderno, se torna prazeroso. Minha ideia é que ele seja experimental, um laboratório. E mostrar isso agora ao mestre é ótimo."