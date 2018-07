Mutantes no SPFW

Depois do sucesso do show de quinta-feira no Museu do Ipiranga, alguns dos Mutantes resolveram dar uma passadinha na manhã desta sexta no desfile de Gloria Coelho, realizado no Shopping Iguatemi. Arnaldo Baptista foi o primeiro a aparecer. Um dos fundadores dos Mutantes, Arnaldo disse que na quinta-feira eles acabaram apresentando no palco muitas coisas não planejadas. "Quando acordei, pensei no show de uma maneira e saiu de outra", completou ele, satisfeito com o resultado dessa estréia da turnê nacional da banda. "Nos festivais que fizemos, o show era em lugar fechado, esse de ontem foi num local aberto e o som assim fica mais bonito." Este ano promete ser agitado para eles, afinal, o grupo já está com apresentações agendadas em várias partes do Brasil, como Brasília e Salvador, e novamente na Inglaterra e nos EUA. Como Arnaldo foi parar no desfile de Gloria? O músico disse, brincando, que vai aonde o barco o leva. "Não que eu seja especialista, mas acho moda interessante."