Mutação de gene reduz nível de triglicérides

Cientistas americanos descobriram uma mutação genética capaz de reduzir significativamente o nível de triglicérides - um tipo de gordura - no sangue e, aparentemente, prevenir doenças cardiovasculares. O estudo foi publicado hoje na revista Science. Cerca de 5% da população estudada tem uma alteração no gene APOC3, responsável pela produção da proteína apoC-III. Níveis elevados de apoC-III estão associados a níveis elevados de triglicérides. Indivíduos com a mutação produzem 50% menos proteína do que as demais pessoas. A descoberta pode inspirar novas drogas que atuem sobre a apoC-III. Para encontrar a alteração benéfica, os pesquisadores investigaram os genes de 809 membros de uma comunidade amish em Lancaster, nos Estados Unidos. Os amish são um grupo religioso cristão descendente de suíços protestantes que migraram para o Novo Mundo no século 18. "São ideais para pesquisas, pois são geneticamente homogêneos", explica Alan Shuldiner, um dos autores do estudo e diretor do Programa de Genética e Medicina Genômica da Universidade de Maryland. "Quase todos descendem de um pequeno grupo que veio da Europa para a Pensilvânia por volta do ano 1750." Desde 1993, a equipe de Shuldiner já concluiu mais de uma dúzia de estudos sobre os amish em temas tão diferentes como as raízes genéticas da diabete, obesidade, osteoporose e pressão alta.