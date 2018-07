Mutação criou vírus do Nilo Ocidental

Cientistas americanos identificaram a mutação que criou as variantes mais virulentas do vírus do Nilo Ocidental, aponta a revista Nature Genetics. Essas variantes respondem por focos de encefalite mortais detectados em países como os Estados Unidos e o México. O vírus do Nilo Ocidental é disseminado por carrapatos e mosquitos. Embora muitas pessoas sejam picadas pelos portadores, a maioria não sabe disso e poucos desenvolvem formas severas da doença.