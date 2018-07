Músicos da OSB querem Minczuk fora

Os 62 músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira formalizaram à fundação que administra a OSB o pedido de afastamento de seu maestro e diretor artístico, Roberto Minczuk. Insatisfeitos, os instrumentistas tomaram a decisão - unânime, segundo alguns deles - em assembléia. Apesar de garantirem que o próximo concerto, marcado para sábado na Sala São Paulo, será realizado, dizem que não aceitam mais ser regidos por Minczuk. A insatisfação se deve, conforme relatos, ao fato de o maestro se ausentar com freqüência dos ensaios por causa de suas atividades. Ele é diretor artístico do Teatro Municipal do Rio e da Filarmônica de Calgary (Canadá). O tratamento dispensado pelo maestro aos músicos é outro motivo de descontentamento (ele é tido como ríspido e autoritário), assim como o acordo coletivo, com vigência a partir de janeiro, que prevê dedicação exclusiva à OSB e aumento da carga de trabalho. Eles também temem demissões. O maestro foi procurado, mas disse, por meio de uma assessora, que não se manifestaria enquanto não fosse oficialmente informado pela Fundação OSB. Já a assessoria da orquestra informou que o presidente da fundação, Eleazar de Carvalho Filho, chega de Nova York hoje, quando tomará conhecimento do caso.