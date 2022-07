Musical infantil gratuito que retrata inclusão estreia em São Paulo

'A Borboleta sem Asas' retrata a inclusão de forma lúdica para o público infantil. Foto: Caio Galutti

O musical A Borboleta sem Asas, que fala sobre diversidade e inclusão de pessoas com deficiência física, estreia nesta sexta-feira, 1º, no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo.

A produção conta a história de Babi, uma borboleta que nasceu sem asas. Um dia, ela decide ir até o lago com as outras borboletas, mas elas a destratam devido à deficiência.

Sem poder voar, ele decide ir até o local por terra, então conhece outros insetos que a ajudam em sua trajetória, como a abelha Abel (que é viciada em trabalho), o vagalume Lamparino (que é cego), entre outros - cada um com sua particularidade.

A peça é uma obra de César Cavelagna, com roteiro de Marcos Ferraz, músicas de Marcos Okura, Ricardo Brunelli e Vinícius Loyola, direção musical de Vinícius Loyola, direção artística de Paula Flaiban e Bebel Ribeiro, e realização do Grupo Trapiche.

"Trazer um tema de tamanha relevância como esse, em um País onde ainda sofremos com a falta de apoio e preocupação com pessoas com deficiência, colabora no debate e age como agente facilitador para a discussão principal", conta Nayana Gomes, do Grupo Trapiche.

A temporada será feita todas as quintas, sextas, sábados e domingos com entrada gratuita.

Serviço

A Borboleta Sem Asas

Local: Centro Cultural da Fiesp (Av. Paulista, 1313 – Cerqueira César)

Data: 1 a 24 de julho – de quinta a domingo, às 15h (dias 1, 7 e 8 às 11h)

Lotação: 456 pessoas

Valor: gratuito

Agendamento de grupos: ccfagendamentos@sesisp.org.br

Classificação: livre (recomendado para crianças a partir de 4 anos)