Musical Bem Sertanejo, com Michel Teló, estreia nova temporada; confira outras atrações

Michel Teló fará momento solo do hit mundial ‘Ai Se Eu Te Pego’ Foto: David Correia

Levado aos palcos pela primeira vez, Bem Sertanejo, O Musical, um sucesso estrelado pelo cantor Michel Teló, volta para sua quinta temporada.

Com texto e direção de Gustavo Gasparani e direção musical de Marcelo Alonso Neves, Bem Sertanejo é baseado no quadro estrelado por Teló no programa Fantástico que tinha a proposta de contar a origem do sertanejo.

“O projeto é atemporal. Pode ser montado daqui a 10 ou 20 anos que terá o contexto histórico do sertanejo muito bem contato”, diz Teló, ao Estadão. As mulheres, que ganharam destaca no gênero de 2017 para cá estão representadas por cenas que mostram a quebra de preconceito dentro do mercado musical.

Com cenários de Gringo Cardia, o musical traz 56 canções que foram sucessos nas vozes de nomes como Tonico e Tinoco, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Jorge e Mateus, entre outros.

Teló, que atua e canta ao lado de outros nomes atores, entre eles, Lilian Menezes e Sergio Dalcin, tem um momento solo em que celebra um dos maiores acontecimentos da história do sertanejo: o sucesso mundial da música Ai, Se Te Pego.

“É um marco não só dentro do sertanejo, mas da música brasileira, pois é cantada em português e o mundo todo cantou”, diz.

Cantor e músico de formação, Teló, que começou a carreira ainda menino, diz que se sente gratificado por poder variar suas frentes de atuação - no teatro ou no livro que escreveu sobre o tema - mas sempre estabelecendo uma ligação com a música.

“É muito gostoso poder fazer tudo isso. Quando a gente se diverte e faz o que gosta, e vemos que os olhos das pessoas (espectadores) brilham, é sempre especial”, afirma.

Reestreia hoje (26). 5ª e 6ª, 21h; Sáb., 16h e 21h; Dom., 15h e 20h. Teatro Bradesco. Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º piso, Pompeia. R$ 50/R$ 200. Até 25/9. Compre seu ingresso.

Mallu Magalhães

Esperança é o nome da nova turnê que a cantora traz para a cidade. Entre novas canções, como América Latina e Pé de Elefante, Mallu também relembra sucessos de sua carreira, como Velha e Louca, Mais Ninguém, Navegador e Olha Só Moreno. Sáb. (27), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 200. Ingressos.

A cantora Mallu Magalhães Foto: Daryan Dornelles

Paulo Miklos

O cantor e compositor apresenta o show Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém que tem músicas como Ao Teu lado e Um Sopro. Sucessos da época do Titãs, banda que Miklos fez parte antes da carreira solo, também estarão na apresentação. Hoje (26), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 60/R$ 100. Ingressos aqui.

Dream Theater

A banda americana Dream Theater, pioneira do metal progressivo, apresenta a turnê do álbum A View from the Top of the World, o décimo quinto de sua carreira. Músicas como The Alien, premiada no Grammy, e The Enemy Inside estarão no roteiro. 4ª (31), 21h. Tokio Marine Hall – R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 340/R$ 660. Garanta seu ingresso.

Bruno Morais

O compositor estreia show de seu novo álbum, Poder Supremo. Acompanhado de banda, Morais leva para o palco, além de música, uma experiência imersiva no universo contido em suas canções, como experiência de iluminação e em um palco mutante. Hoje (26), 21h; sáb. (27) e dom. (28), 19h. Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Atom Pink Floyd

A banda brasileira presta seu tributo ao lendário grupo britânico com um show que reúne no palco noves músicos que interpretam 18 canções que representam diferentes fases da carreira da banda homenageada. No cenário, projeções visuais que poderão ser acompanhadas pelo público por meio de óculos de visão 3D. 5ª (1º), 21h. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, Santo Amaro. R$ 200. Compre aqui.

Anette Camargo e Bibba Chuqui

Cantora e pianista, Anette Camargo toca clássicos da bossa nova, do jazz e da música norte americana gravados por nomes como Stevie Wonder, Diana Krall e Norah Jones. Já a cantora e atriz Bibba Chuqui revisita sucessos de grandes divas americanas como Billie Holiday, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald. Sáb. (27) e dom. (28), 13h30/16h30. Bourbon Street (anexo). R. Dos Chanés, 12, Moema. Grátis.

Matheus e Kauan

A dupla sertaneja lidera a programação do festival Praiou, que ocorre no gramado do Parque Ibirapuera. Antes deles, se apresentam os grupos Di Propósito e Loco DJs. Quem encerra o evento é o DJ GBR. Sáb. (27), 12h/22h. Parque do Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s nº., Vila Mariana. R$ 320. Ingressos.

João Carlos Martins

Ao lado da Bachiana Filarmônica SESI-SP, o maestro mostra o concerto Grandes Compositores que apresenta obras de Bach, Mozart e Beethoven. Martins também faz um homenagem ao compositor italiano Nino Rota, autor das trilhas sonoras de filmes de Federico Fellini, Francis Ford Coppola, Luchino Visconti e Franco Zeffirelli. 3ª (30), 20h. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, Cerqueira César. Grátis. Reserva pelo e-mail fundacao@fundacaobachiana.org.br

Osesp

Sob a batuta de sua regente de honra, a norte-americana Marin Alsop, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo apresenta em primeira mão no Brasil o concerto que fará em outubro no teatro Carnegie Hall, em Nova York. Com participação dos Coros da Osesp, do músico José Staneck e da soprano Camila Titinger, a orquestra toca composições de Villa Lobos, Tom Jobim e Philip Glass. Hoje (26), 20h30; sáb. (27), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. R$ 25/R$ 230. Compre seu ingresso.

Grupo Samba Negras em Marcha Foto: Isabela Santos

Samba Negras em Marcha

O grupo, formado só por mulheres, faz apresentação com um repertório que dialoga com a obra da escritora Carolina Maria de Jesus, como Lá de Angola, de João Nogueira, e O Meu Lugar, de Arlindo Cruz. A MC Luana Hansen faz participação especial. Dom. (28), 15h. IMS Paulista. Térreo. Avenida Paulista, 2.424, Consolação. Grátis.