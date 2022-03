Música inédita de Ed Sheeran toca por engano em tribunal de Londres

Ed Sheeran foi o artista mais vendido do mundo em 2017, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI). Foto: Andrew Kelly/ Reuters

LONDRES, REINO UNIDO - A Suprema Corte de Londres descobriu erroneamente um trecho de uma música inédita de Ed Sheeran nesta terça-feira, 8, para surpresa do músico britânico, que está sendo julgado por plágio em seu hit Shape Of You.

"É uma música que escrevi em janeiro passado. Como você conseguiu isso?", exclamou a estrela pop de 31 anos, dirigindo-se a seus advogados no terceiro dia de um julgamento que começou na sexta-feira e deve durar três semanas.

Um deles, Ian Mill, explicou mais tarde que a música havia sido tocada "por engano" no computador de Steven McCutcheon, compositor e co-réu, que "contém inéditas".

Sheeran, McCutcheon e seu parceiro John McDaid foram acusados por dois compositores, Sami Chokri e Ross O'Donoghue, de se inspirarem parcialmente em sua música Oh Why para a melodia de seu hit global Shape Of You, o best-seller música do mundo em 2017. Eles negam.

Em 2017, Ed Sheeran também foi o artista mais vendido do mundo, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), com seu terceiro álbum Divide, que inclui o single Shape of You.