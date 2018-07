Música é sempre bom

Trilha sonora feita ao vivo com os músicos da orquestra sinfônica do Theatro Municipal, sob a batuta do maestro Silvio Barbato, e uma seqüência de roupas inspiradas no figurino deles, foram as astrações que derem início ao desfile de inverno 2007 da Tessuti, marca desenhada por Clara Vasconcelos. A inspiração, diz ela, vem dos anos 80, das roupas de ginástica, mas o que se vê na passarela são peças de alfaiataria sem grandes inovações. Preto, cinza e branco formam a cartela básica. Ela marca a cintura com cintos, encurta comprimentos, aposta no arriscado cetim, resssuscita a ombreia, que vem na forma de sutiã, e ainda joga uns brilhos, com paetês e malhas de metal. Boa mesmo só a camisa de smoking longa, usada como vestido. No mais, valeu pela música. Seja Mozart ou João Gilberto, os ouvidos agradecem.