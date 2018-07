Música e performances tomam conta do Largo São Francisco

Evento estimula pessoas a ficarem na rua Foto: Aline Tabone/Divulgação

Mais um evento destinado a "ocupar o espaço público" vem tomando forma em São Paulo. O "Sofá na Rua" promove sua segunda edição neste domingo, 6, no Largo do São Francisco, no coração do centro da cidade. A intenção é reunir diversos tipos de artes, com discotecagem, performances e shows.

O evento acontece das 14h às 21h, promovido pelo Coletivo P'atuá. Na programação, está o show da banda goldenloki e o músico Pêra Illipronti, que lançou seu EP "Confio em Minhas Palavras". Confira a programação completa do 2º Sofá na Rua:

Foto: Pêra Illipronti/Divulgaçao

14h - Discotecagem (DJs Paulo Invasor, Kuika)

16h - Apresentação acro yoga Thainara e Felipe Militão

16h30 - Cintxya Cintilantxy

17h - Goldenloki

18h - Pêra

18h40 - Performance Coreo - Grafia com Daniele Gaspar e João Sobral

19h20 - U.L.O

20h - Giovana Rodrigues e Miranda

20h40 - Discotecagem (DJ Gus)