Música, câmera e camiseta

Formada em Moda e louca por música e cinema, Vanessa queria fazer algo que unisse a sua formação aos seus hobbies. Dessa combinação nasceu Vanessa Neuber arT-shirts, um negócio de camisetas customizadas, que começou informalmente. A ideia de entrar nesse segmento surgiu assim que terminou a faculdade. "Queria unir arte a moda, de alguma forma, e, em especial, usar a música e o cinema, que sempre foram os meus passatempos preferidos." E foi o que fez.

VANESSA NEUBER – Formada em Moda, ela busca inspiração na música e cinema para criar as t-shirts

A primeira camiseta foi entregue em setembro de 2008. Era para o ex-namorado e músico, que encomendou uma do Tim Maia. O começo não poderia ser melhor, porque Vanessa atingiu em cheio o público que almejava, ou seja, pessoas que buscam certa exclusividade na hora de se vestir. De lá para cá, o boca a boca, juntamente com a divulgação na internet – Flickr, Orkut, Youtube e seu blog – popularizaram seu negócio, que este mês até ganhou um ateliê em Blumenau, onde Vanessa trabalha e expõe parte de seu trabalho juntamente com outros artistas. Por enquanto ela consegue contabilizar somente o que vende pela internet, cerca de 20 a 30 camisetas por mês, a preços que variam entre R$ 110,00 e R$ 150,00.

O processo de produção é bem artesanal, exceto a confecção da camiseta em si – industrializada, já que é comprada pronta. Tudo começa com a pesquisa do tema ou artista. "Escolho a melhor imagem e, com uma mistura de bordados manuais, tecidos e aplicações, crio figurinos e ambientes inusitados para a camiseta", diz Vanessa. A inspiração, segundo ela, é embalada pelas melodias e sons que vêm da alma, poesias, pinturas, viagens, fotos, natureza, e também do comportamento que observa nas pessoas. As aplicações, recortes, bordados e até a impressão da estampa são feitos por ela. Só terceiriza o serviço quando há bordados mais elaborados. "Escolhi fazer esse tipo de estampa, com aplicações, por ser uma técnica pouco explorada neste segmento da camisetaria artística", comenta.

ÍCONES – Os modelos com as estampas da atriz

Marilyn Monroe e da modelo inglesa Twiggy custam R$ 150,00 cada

A maior parte das vendas vem por encomendas, e as camisetas mais pedidas são as com estampas de Audrey Hepburn, Chico Buarque e Tim Maia. Os modelos femininos são totalmente customizados, pois ela altera a estrutura da camiseta com acabamentos feitos à mão.

Mas Vanessa lembra que, embora use com mais frequência figuras de pessoas ligadas à música e cinema, ela aceita outros desafios. "Já me pediram para fazer uma camiseta do campeão mundial de sinuca Ronnie O’Sullivan. E recentemente recebi uma encomenda para customizar um tip-top de recém-nascido, com tema da banda ACDC. Achei o máximo!"

