Museu de Arte Sacra celebra Dia da Fotografia com oficina de pinhole

Oficina de pinhole acontece no MAS Foto: Vanessa Ribeiro

O Dia da Fotografia é celebrado só em 19 de agosto, mas o Museu de Arte Sacra (MAS) de São Paulo antecipa as comemorações: a partir deste sábado, 6, a instituição oferece oficinas gratuitas de fotografia pinhole, técnica artesanal que usa latas no lugar das tradicionais máquinas.

A programação ocorre aos sábados e domingos até o dia 21, com duas sessões, às 11h00 e às 14h30. Nos dias 20 e 28, a atividade será às 14h30.

Todos os participantes poderão fotografar, revelar suas imagens no laboratório preto e branco do museu e levar a foto como recordação. A atividade, que tem duração de 90 minutos, é gratuita e recomendada para todos os públicos. Menores de 11 anos devem estar acompanhados de um responsável adulto. Não há necessidade de inscrição prévia, mas é preciso chegar com 15 minutos de antecedência.