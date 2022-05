'Mundo Pixar' chega em São Paulo em julho; veja como comprar ingressos

Em São Paulo, evento da Disney terá espaços temáticos inspirados em animações. Foto: Pixar

O Mundo Pixar, maior evento já realizado pelo estúdio de animação da Disney, desembarca em São Paulo no mês de julho, mas os ingressos já podem ser adquiridos nesta semana.

De segunda-feira, 23, até quinta, 27, os clientes do Bradesco, Bradescard e Next têm acesso a uma pré-venda exclusiva no site. Para o público geral, as vendas começam a partir de sábado, 28.

O valor dos ingressos individuais variam de R$ 60 a R$ 100, de acordo com o dia da semana, mas é possível ganhar descontos quando a compra é feita para um grupo maior de pessoas. Haverá também bilheteria no local.

O evento será realizado em uma área externa de 2.800 m² do Shopping Eldorado, em São Paulo. Os visitantes terão acesso a espaços temáticos inspirados nos filmes Carros, Divertidamente, Lightyear, Os Incríveis, Procurando Nemo, Ratatouille, Soul, Toy Story e UP: Altas Aventuras.

Além disso, terá uma loja com produtos licenciados que poderá ser acessada também por não-visitantes.

Serviço

Local: área externa do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP)

Data: 20 de julho a 23 de outubro

Horário de funcionamento: das 10h às 20h50 (de terça a quinta-feira) e das 10h às 22h50 (sexta, finais de semana e feriados)

Classificação: livre, mas crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por seus responsáveis

Ingressos: site da Eventim