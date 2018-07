Mulheres de carne e osso Vera Fiori - O Estado de S.Paulo















Com olhar crítico, a jornalista Dulcília Buitoni traça, em livro, a trajetória da imprensa feminina brasileira . DULCÍLIA – Para ela, o foco das publicações são receitas de sucesso

Para a jornalista Dulcília Buitoni, 62 anos, professora do mestrado em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero e autora do livro Mulher de Papel – A Representação da Mulher na Imprensa Feminina Brasileira (editora Summus), as publicações focam o individualismo e fórmulas de sucesso – seja no plano afetivo, profissional, emocional –, tal como receitas de bolo:

– Com frases no imperativo, apropriadas da publicidade, as chamadas e títulos ordenam: "faça isso, faça aquilo." Corre-se atrás do novo, do imediato, da satisfação. Se ontem a onda era fazer curso de tarô, hoje a moda é aprender cabala. Até mesmo as escolas de psicanálise dançam ao sabor das fases da mídia. Tendências sobrepõem tendências. Sinceramente? As revistas deveriam aprofundar temas de desenvolvimento pessoal e intelectual. Predominam os textos cada vez mais curtos, perfis de celebridades, e uma ou outra reportagem mais relevante.

Segundo a jornalista, muito da receita do reality show da TV foi transposto para as revistas:

– Tudo gira em torno do corpo e um exemplo atual é a competição de próteses de silicone. Há 30 anos, prótese era sinal de incapacidade, algo a ser camuflado. Hoje inverteu-se o sinal semântico. Artistas alardeiam na mídia a quantidade de silicone colocada. Manipula-se o corpo para gozo do homem. Nessa linha, uma conhecida revista fez um artigo sobre sexo anal e entrevistou um gay para dar dicas às mulheres avessas à prática. Ou seja, no subtexto lê-se: "agrade ao seu homem." Continuamos numa sociedade centrada em valores masculinos, e a mídia reforça a ideia do corpo feminino visto pelos olhos do outro.

Dulcília conhece a fundo o tema. Formanda da primeira turma da Escola de Comunicação e Artes (ECA/USP), em 1970, estagiou na redação do jornal Notícias Populares e logo depois foi para a editora Abril, trabalhando primeiro na revista de variedades Intervalo e, depois, na redação da Capricho. Foi quando, em contato com a linguagem sentimental das fotonovelas, sucesso de vendas nas bancas, para o espanto dos colegas engajados, em 1977, desenvolveu sua dissertação de mestrado: Quadrado Amoroso: Algumas Considerações sobre a Narrativa de Fotonovelas. A partir daí, mergulhou na temática feminina e não parou mais.

MOSAICO PRECIOSO

Já o livro Mulher de Papel, lançado em 1981, fruto de sua tese de doutorado, chega à segunda edição revista, atualizada e ampliada. A primeira cobria de meados do século 19 aos anos 80. Passados quase 30 anos, a atual ganhou mais dois capítulos e aborda desde as mocinhas sonhadoras de 1880 às turbinadas de 2001. Sem os recursos tecnológicos de hoje, Dulcília enfiou-se na Biblioteca Nacional, no Rio, e na Mário de Andrade, em São Paulo. Também visitou sebos e consultou teses, livros de história e acervos particulares.

Entre as curiosidades, provavelmente O Espelho Diamantino, de 1827, tenha sido o primeiro periódico feminino brasileiro. Outros se seguiram, mas a duração era curta e os assuntos, invariavelmente, tratavam do lar, de amores impossíveis, moda, beleza. "Mas havia algumas vozes dissonantes, caso de Francisca Senhorinha da Mota Diniz, redatora e proprietária do semanário O Sexo Feminino (1875/1877), e Josephina Álvares de Azevedo, à frente do jornal A Família (1880/1897). Elas defendiam a emancipação feminina e os direitos da mulher." Nos períodos subsequentes, a autora contextualiza o comportamento feminino em décadas, abordando as influências sociais e comportamentais:

– Mas é na década de 1960 que acontece a grande virada da imprensa feminina, já que a rainha do lar andava meio enfastiada com seu papel. Coube a Carmen Silva, colunista por duas décadas da revista Claudia, abordar a condição feminina, falando de temas tabus, como divórcio, anticoncepcionais, dupla jornada de trabalho e igualdade de direitos entre os sexos.

Nos anos 70, década marcada por grandes reivindicações femininas e pelo surgimento de pesquisas sobre relações de gêneros nas universidades, o sexo como fonte de prazer é tema de revistas mais ousadas que vão surgindo. O feminismo ganha publicações específicas, como Nós Mulheres e Brasil Mulher. Dez anos depois, surge o jornal Mulherio, que, já naquela época, criticava a ditadura da beleza.

Lembrando que as revistas femininas sempre foram poderosos elementos de construção de identidade da mulher, Dulcília observa que a mídia especializada poderia provocar uma revolução social ao incitá-las a pensar coletivamente, em prol de uma melhor qualidade de vida. E arrisca uma ideia quixotesca: "As relações entre homens e mulheres mudariam se as pessoas trabalhassem de quatro a cinco horas por dia, alternando, por meio de turnos, os afazeres e os cuidados com os filhos. Como exigir maior participação dos homens nas tarefas, se ambos chegam exaustos em casa?"