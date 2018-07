Mulheres à margem do poder

Apesar de serem a maioria do eleitorado, representando 51,7% dos 130 milhões de eleitores aptos a votar nestas eleições municipais, as mulheres ainda estão bem atrás dos homens quando se trata de concorrer a um cargo político. Só para se ter uma idéia, segundo dados da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em nove capitais (Rio Branco, Manaus, Salvador, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Porto Velho e Boa Vista), não há candidatas a prefeita. Além disso, nenhum partido cumpriu a cota mínima de 30% de mulheres no total de candidaturas para as câmaras municipais. Na média nacional, elas são 21,2% do total de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. E de acordo com a União Interparlamentar - organização internacional que congrega parlamentos dos países - num ranking de 188 nações, o Brasil ocupa o 142º lugar em relação à presença feminina nos parlamentos. "Estamos sub-representadas nos espaços de decisão, fato que empobrece a democracia e perpetua a desigualdade de gêneros", fala Sonia Malheiros, subsecretária de Articulação Institucional da SPM. Ela informa que, na segunda Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, realizada em agosto de 2007, uma das pautas foi a igualdade do poder: - Somos minoria nos parlamentos, nos poderes Executivo e Judiciário, nas chefias de empresas, nas direções dos partidos. Não se deve falar da falta de interesse pela política, porque esse tipo de pensamento é perverso e reforça o estigma de que somos fadadas ao espaço privado. Vários são os motivos para esse quadro, desde a divisão sexual dos afazeres domésticos; o conservadorismo da sociedade, de raiz patriarcal; a falta de investimentos em políticas de incentivos, e a atual legislação de cotas por sexo - que se refere à reserva de vagas de candidaturas, e não de cadeiras, como ocorre na Argentina, onde 40% das parlamentares são mulheres. Apesar de a lei de cotas não ter sido cumprida pelas 26 capitais, é um instrumento importante por trazer o tema à discussão. Para incentivar e debater a presença feminina nos espaços de poder e decisão, foi lançada no mês passado a campanha Mais Mulheres no Poder, promovida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) e pelo Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres nos Partidos Políticos, com o apoio da SPM e veiculação na internet e no rádio. "A ação pretende ser permanente, e não apenas vinculada às eleições deste ano", fala Sonia. Mais importante que a quantidade de mulheres na esfera pública é a qualidade das propostas. "A campanha elenca políticas a serem incorporadas por candidatos e candidatas, como igualdade de gênero, racial e étnica, educação inclusiva, saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos, combate à violência, entre outros tópicos listados no site wwwe.maismulheresnopoder.com.br." Listas fechadas Patrícia Rangel, cientista política e consultora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria (CFÊMEA), observa que uma série de fatores constituem barreiras à presença significativa de mulheres na esfera pública. "Vem desde o lar, com a sobrecarga dos afazeres domésticos, trabalho e cuidados com os filhos, sobrando pouco tempo para se dedicarem à política partidária. Além disso, nosso sistema eleitoral é prejudicial à mulher, pois os candidatos com trajetórias públicas conseguem captar mais recursos privados." Embora o movimento feminista considere um avanço a inclusão das mulheres entre os candidatos, lembra que outros dispositivos poderiam garantir uma maior representatividade. Patricia cita como exemplo o caso da Argentina, onde o sistema de votação é por lista fechada, ou seja, os cidadãos votam nas legendas, e não em candidatos, como ocorre no Brasil: - Defendemos a mudança para o voto de legenda em listas fechadas e preordenadas com alternância de sexo. É essencial para combater o personalismo, fortalecer e democratizar os partidos. Mas, segundo ela, a lista fechada só significará avanço efetivo se for garantida a sua formação com alternância de sexo e observância de critérios étnico/raciais, de orientação sexual, entre outros. "Caso contrário, essas ?minorias políticas? poderão ser incluídas ao final das listas, e não conseguirão se eleger nunca, mantendo-se o mesmo perfil de eleitos no poder: homem, branco, heterossexual." Explica que, hoje, cada partido garante o número de lugares corresponde à proporção de votos que obteve. Assim, se tem direito a oito cadeiras, entram os oito primeiros colocados da lista. Lucia Avelar, professora titular de Ciência Política no Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília (UnB) e autora do livro Mulheres na Elite Política Brasileira (Editora UNESP/Fundação Konrad-Adenauer), ressalta o quanto as mulheres são invisíveis dentro dos partidos, com exceção daquelas que integram os clãs políticos. "As mais independentes e comprometidas com movimentos e trabalhos em comunidades encontram obstáculos na disputa pelo poder, entre eles, o de repartir verba para as candidaturas. As mulheres são uma aposta secundária das empresas que financiam nossos representantes. Heloisa Helena (a ex-senadora) costuma dizer que se tornou uma espécie de fera brava para chamar a atenção." Lucia cita um projeto de lei da deputada federal Luiza Erundina, cujo objetivo é conseguir cotas efetivas. "O projeto propõe uma destinação de 30% da verba pública que os partidos recebem para atividades de incentivo à participação da mulher na política, e a criação da cota na mesma proporção de 30% para a participação feminina na propaganda partidária de rádio e TV."